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SAN SEVERO RIFIUTI San Severo, rifiuti: il Comune diffida la ditta appaltatrice

La diffida riguarda la gestione del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani

San Severo, rifiuti

San Severo, rifiuti: il Comune diffida la ditta appaltatrice - Fonte Immagine: Facebook, San Severo Siamo Noi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Politica // San Severo //

Il Comune di San Severo ha formalmente diffidato la società incaricata del servizio di igiene urbana dopo le criticità riscontrate negli ultimi giorni nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia delle strade cittadine.

Il provvedimento è stato adottato dal dirigente comunale Fabio Mucilli, attraverso l’atto n. 43576 del 23 luglio 2026, su segnalazione del direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi integrati di igiene urbana, Michele De Felice.

La diffida riguarda la gestione del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, oltre alle attività di raccolta differenziata e ai servizi complementari previsti sul territorio comunale.

L’Amministrazione ha evidenziato la necessità di intervenire a fronte di problematiche ritenute rilevanti non solo per il decoro urbano, ma anche per le possibili conseguenze sulla salute pubblica, considerata la natura e l’importanza del servizio.

La società appaltatrice SB Ecology s.r.l. è stata richiamata al rispetto degli obblighi previsti dal capitolato speciale d’appalto e dal cronoprogramma dei servizi. In particolare, la diffida riguarda il corretto svolgimento della raccolta porta a porta per utenze domestiche e commerciali, il rispetto del calendario dei conferimenti, lo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, la pulizia dei marciapiedi della Villa Comunale e il lavaggio delle piazze cittadine.

Il Comune ha inoltre precisato che eventuali ulteriori inadempienze potranno comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal contratto e, nei casi più gravi, anche una valutazione ai fini della risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento.

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