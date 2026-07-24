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Home // Cerignola // Tragedia ad Alba Adriatica: turista di Cerignola muore in mare dopo un malore

ALBA ADRIATICA Tragedia ad Alba Adriatica: turista di Cerignola muore in mare dopo un malore

L'allarme è scattato quando alcuni bagnanti hanno notato la donna in evidente difficoltà

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

ALBA ADRIATICA – Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia sulla costa teramana. Una donna di 78 anni, originaria di Cerignola, ha perso la vita nella mattinata di oggi dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre faceva il bagno nelle acque antistanti lo stabilimento balneare “Il Faro”.

L’allarme è scattato quando alcuni bagnanti hanno notato la donna in evidente difficoltà. I bagnini sono intervenuti tempestivamente, raggiungendola in acqua e riportandola a riva, dove sono iniziate immediatamente le manovre di rianimazione.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze della spiaggia. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato inutile: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 78enne.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava ad Alba Adriatica in vacanza con un gruppo di amici quando è stata improvvisamente colpita dal malore mentre era in mare.

Per gli accertamenti di rito sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera di Tortoreto, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli eventuali ulteriori accertamenti.

La tragedia ha suscitato profonda commozione tra i presenti e tra i numerosi turisti che affollavano il litorale, sconvolti dall’improvviso dramma consumatosi in pochi istanti. Lo riporta viverecerignola.it

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