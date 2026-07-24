Turismo accessibile, il progetto "Accesso Senza Limiti" consegna nuovi ausili ai Comuni

Prosegue il percorso di “Accesso Senza Limiti – Come esplorare le meraviglie del nostro territorio”, il progetto promosso da Aforis Impresa Sociale nell’ambito del programma C.O.S.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, con la consegna dei primi ausili destinati a rendere più inclusiva la fruizione del mare e delle attrazioni territoriali.

L’obiettivo dell’iniziativa non è legato soltanto alla stagione estiva in corso, ma alla creazione di un patrimonio permanente a disposizione delle comunità, capace di garantire anche negli anni futuri maggiori opportunità di accesso alle persone con disabilità.

Dopo le prime consegne effettuate presso la spiaggia accessibile di Barletta, il progetto ha raggiunto altri Comuni partner. A Margherita di Savoia sono state consegnate due sedie da mare per favorire l’accesso alla spiaggia delle persone con disabilità motoria, già disponibili presso l’area libera attrezzata dotata di doccia e servizi igienici dedicati.

Nuovi ausili sono stati inoltre assegnati ai Comuni di Zapponeta e Mattinata, ampliando così la rete di strumenti destinati a residenti e turisti che necessitano di supporti per vivere il territorio senza barriere.

Un elemento particolarmente importante riguarda la modalità di utilizzo degli strumenti: non saranno previste procedure complesse, moduli o richieste preventive. Gli utenti potranno rivolgersi direttamente agli operatori e ai referenti presenti sul posto, che garantiranno assistenza e supporto durante l’utilizzo degli ausili.

Il programma delle consegne proseguirà con le prossime tappe a Trinitapoli, dove sarà consegnato un nuovo dispositivo dedicato all’autonomia e alla mobilità delle persone con disabilità, e successivamente a Cerignola e Ischitella, completando la distribuzione prevista nei Comuni coinvolti.

Gli ausili rappresentano uno dei risultati più concreti del progetto, perché non costituiscono semplici attrezzature, ma strumenti capaci di favorire una partecipazione piena alla vita turistica e sociale del territorio, garantendo condizioni di maggiore uguaglianza e dignità.

“Accesso Senza Limiti” nasce infatti con l’obiettivo di superare una visione limitata alla sola sensibilizzazione sull’inclusione, puntando invece alla realizzazione di interventi concreti e duraturi per migliorare l’accessibilità.

Il valore delle consegne va quindi oltre il periodo estivo: gli strumenti resteranno nella disponibilità dei Comuni e diventeranno parte integrante dei servizi rivolti a cittadini e visitatori anche negli anni futuri.

Un risultato che testimonia come la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, associazioni e realtà territoriali possa tradursi in azioni concrete a favore dell’inclusione.

L’accessibilità si conferma così non come un intervento occasionale, ma come un investimento sul futuro delle comunità, con l’obiettivo di costruire una Puglia sempre più accogliente e capace di permettere a tutti di vivere le proprie bellezze senza ostacoli.