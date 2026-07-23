Edizione n° 6136

BALLON D'ESSAI

VLADIMIR LUXURIA // Gay Pride, la coerenza che divide
23 Luglio 2026 - ore  09:20

CALEMBOUR

IACCHETTI SCHILLACI // Iacchetti sul ministro Schillaci: “Non gli ho mai augurato la morte, era una gag”
23 Luglio 2026 - ore  09:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Un fulmine che incendia il cielo sul Gargano: spettacolo mozzafiato davanti alla costa di Mattinata

FULMINE GARGANO Un fulmine che incendia il cielo sul Gargano: spettacolo mozzafiato davanti alla costa di Mattinata

Una notte che difficilmente verrà dimenticata da chi si trovava sul litorale di Mattinata

Un fulmine che incendia il cielo sul Gargano spettacolo mozzafiato davanti alla costa di Mattinata

Un fulmine che incendia il cielo sul Gargano spettacolo mozzafiato davanti alla costa di Mattinata ph leo tomaiuolo

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MATTINATA (FG) – Una notte che difficilmente verrà dimenticata da chi si trovava sul litorale di Mattinata. Nella serata del 23 luglio 2026, un intenso temporale sul mare ha regalato uno spettacolo tanto affascinante quanto impressionante: un fulmine ramificato ha attraversato il cielo davanti alla costa, illuminando il promontorio e riflettendosi sulle acque dell’Adriatico.

Lo scatto, realizzato nei pressi del locale Caratino, immortala un istante unico. La scarica elettrica, con il suo percorso sinuoso e ricco di diramazioni, sembra disegnare una gigantesca arteria luminosa sospesa nel buio, mentre il profilo della costa del Gargano resta in controluce, creando un contrasto di rara bellezza.

Per pochi secondi la notte si è trasformata in giorno. Le luci delle abitazioni affacciate sul mare e i riflessi sull’acqua hanno completato un quadro naturale straordinario, che testimonia tutta la forza e l’eleganza della natura.

I temporali marittimi estivi sono frequenti lungo la costa garganica, ma catturare un fulmine di questa intensità e con una forma così scenografica richiede una combinazione di fortuna, tempismo e abilità fotografica. L’immagine restituisce tutta l’energia dell’evento atmosferico, senza perdere il fascino del paesaggio che rende Mattinata una delle perle dell’Adriatico.

Foto: fulmine sul mare davanti alla costa di Mattinata, nei pressi di Caratino, durante il temporale della sera del 23 luglio 2026.

ph leo tomaiuolo

Un fulmine che incendia il cielo sul Gargano spettacolo mozzafiato davanti alla costa di Mattinata
Un fulmine che incendia il cielo sul Gargano spettacolo mozzafiato davanti alla costa di Mattinata ph leo tomaiuolo

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO