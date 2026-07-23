Un fulmine che incendia il cielo sul Gargano spettacolo mozzafiato davanti alla costa di Mattinata

MATTINATA (FG) – Una notte che difficilmente verrà dimenticata da chi si trovava sul litorale di Mattinata. Nella serata del 23 luglio 2026, un intenso temporale sul mare ha regalato uno spettacolo tanto affascinante quanto impressionante: un fulmine ramificato ha attraversato il cielo davanti alla costa, illuminando il promontorio e riflettendosi sulle acque dell’Adriatico.

Lo scatto, realizzato nei pressi del locale Caratino, immortala un istante unico. La scarica elettrica, con il suo percorso sinuoso e ricco di diramazioni, sembra disegnare una gigantesca arteria luminosa sospesa nel buio, mentre il profilo della costa del Gargano resta in controluce, creando un contrasto di rara bellezza.

Per pochi secondi la notte si è trasformata in giorno. Le luci delle abitazioni affacciate sul mare e i riflessi sull’acqua hanno completato un quadro naturale straordinario, che testimonia tutta la forza e l’eleganza della natura.

I temporali marittimi estivi sono frequenti lungo la costa garganica, ma catturare un fulmine di questa intensità e con una forma così scenografica richiede una combinazione di fortuna, tempismo e abilità fotografica. L’immagine restituisce tutta l’energia dell’evento atmosferico, senza perdere il fascino del paesaggio che rende Mattinata una delle perle dell’Adriatico.

Foto: fulmine sul mare davanti alla costa di Mattinata, nei pressi di Caratino, durante il temporale della sera del 23 luglio 2026.

ph leo tomaiuolo