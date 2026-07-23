VIESTE – Più sicurezza per gli appassionati degli sport acquatici e una migliore organizzazione delle attività lungo il litorale. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Nobiletti, il Comune di Vieste ha disposto l’istituzione di sei corridoi di lancio di pubblico utilizzo destinati a kitesurf, windsurf, surf, SUP, kayak e altre discipline nautiche nelle località di Scialmarino e Baia di Campi.

Il provvedimento, valido fino al 30 settembre 2026, nasce dall’esigenza di regolamentare il traffico in mare durante la stagione balneare, garantendo la convivenza tra bagnanti e praticanti degli sport acquatici, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia e nelle prescrizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.

I corridoi saranno realizzati in corrispondenza delle spiagge libere situate davanti alle principali scuole e centri sportivi della costa: Le Diomedee, Spiaggia Lunga, Capo Vieste, Calazzurra, Centro Vacanze Oriente e Camping Baia di Campi. Ogni passaggio avrà una larghezza di 30 metri e si estenderà per circa 200 metri verso il largo, consentendo l’ingresso e l’uscita in sicurezza delle imbarcazioni e delle attrezzature sportive. A terra sarà inoltre riservata una fascia di spiaggia destinata alle operazioni di preparazione e varo.

L’ordinanza introduce anche precise regole di utilizzo. Durante le operazioni di partenza potranno essere predisposti contemporaneamente sulla spiaggia non più di due aquiloni da kitesurf, mentre nel corridoio in mare sarà consentito il transito di un solo kitesurf per volta. All’interno delle aree di lancio sarà vietata la balneazione e l’attraversamento da parte dei bagnanti, proprio per evitare situazioni di pericolo.

La gestione e la manutenzione dei corridoi saranno affidate alle associazioni e alle scuole sportive operanti sul territorio, tra cui Long Beach Wind & Surf Academy, A.S.D. Sport@360, Garganosurf, A.S.D. 768 Surf e Camping Baia di Campi, che dovranno provvedere all’installazione delle boe, della segnaletica e di tutte le dotazioni previste dalla normativa. Saranno inoltre posizionati cartelli informativi in italiano, inglese, francese e tedesco con le principali norme di comportamento e i recapiti utili per le emergenze.

Nel provvedimento il Comune precisa inoltre che la responsabilità dell’utilizzo dei corridoi ricade sugli utenti e sui soggetti incaricati della gestione, mentre l’amministrazione comunale resta esonerata da eventuali danni derivanti dall’uso delle aree, fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

L’iniziativa punta a rendere più sicura e ordinata la fruizione di uno dei tratti di costa più frequentati del Gargano durante l’estate, favorendo allo stesso tempo lo svolgimento delle attività sportive che da anni rappresentano un’importante attrattiva turistica per Vieste.