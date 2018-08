Diciotti: una nave in stallo

Di:

24 agosto 2018. Quello che si sta consumando in questi giorni è l’ennesimo braccio di ferro tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che mostra i muscoli, sbattendo il pugno sul tavolo, dice “no” allo sbarco di 177 vite umane e la visone di un’altra Italia, anche politica, di gestire la questione dei migranti in maniera diversa, dai toni meno aspri, cercando di trovare una soluzione adeguata a garantire soprattutto la messa in sicurezza di queste persone. La Diciotti, nave della marina militare italiana e quindi non un ONG, dopo cinque giorni di navigazione, attracca il 20 agosto sera nel porto di Catania. A bordo, tra i 177 migranti, 27 minori non accompagnati, la cui età è compresa tra i 14 ed i 16 anni. Tra questi anche una bambina.

Quasi tutti di nazionalità eritrea, in fuga da un governo dove una forte repressione blocca la nascita di qualsiasi forma di democrazia, mettendo in serio pericolo il concetto stesso di libertà dell’individuo. Anche perché è ben noto come l’Eritrea, sui temi di libertà civile e politica, sia considerata uno dei Paesi peggiori al mondo. Come ha confermato in una nota del Viminale, il Ministero degli Interni non intende dare il permesso di uno sbarco per questi clandestini, se non ai minori, che nella serata di ieri, grazie anche alle forti sollecitazioni pervenute dalla Procura di Agrigento e da quella dei minori di Catania, sono stati trasportati in due centri di accoglienza. Chi è salito a bordo parla di una situazione surreale. Peggiore di quella che possono descrivere i giornali.

La scabbia, una semplice malattia della pelle che insorge per condizioni igieniche scarse e che in situazioni normali trova la sua cura in pomate e lozioni, sta diventando una piaga difficile da arginare. Anche il Procuratore capo di Agrigento è salito a bordo della nave italiana per un’ ispezione, e non ha esitato a definire “illecite” le condizioni dei migranti presenti sulla nave, prendendo anche in considerazione l’ipotesi di aprire un’ indagine e configurare un reato per sequestro di persona a carico di ignoti. Anche la magistratura di Catania ha deciso di capire realmente se si è in presenza di eventuali reati commessi. Ma neanche questo ha bloccato la linea dura intrapresa da Salvini che prontamente, sui suoi social, non ha esitato a rispondere con un post carico di sarcasmo: “Pare che per la nave Diciotti, ferma nel porto di Catania, la Procura stia indagando “ignoti” per “trattenimento illecito” e sequestro di persona. Nessun ignoto, INDAGATE ME!” Chi nell’ambiente politico ha provato ad opporsi alla linea di condotta adoperata per questa situazione dal vicepremier, come il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto una sorta di noncurante presa in giro. Infatti a Fico, da Salvini, sempre tramite un post scritto sui social, è stato ricordato che la sua carica non è molto fortunata essendo simile a quella della Boldrini.

L’obiettivo del ministro dell’Interno è un “No way” australiano, sottolineando come “Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali e l’Italia non è più il campo profughi d’Europa. Con la mia autorizzazione non scende nessuno”. Questa situazione sta facendo paventare una crisi di Governo, tant’è che anche le ultime dichiarazioni per mezzo di diretta facebook sempre da parte del ministro, fanno capire che non ha intenzione di fare un passo indietro e se a palazzo circolano voci che vedrebbero un Presidente della Repubblica contrariato, probabilmente non è neanche da escludere l’ipotesi che questa sia una strategia pensata dal vicepremier Salvini per far cadere il Governo, tornare al voto e presentarsi come Presidente del Consiglio.

a cura di Francescapaola Iannaccone