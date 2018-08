Le mille possibilità di un grappolo d’uva: estero ma non solo per il vino

Di:

Foggia, 24 agosto 2018. La vendemmia è cominciata. L’anno scorso il prezzo dell’uva è stato fissato 60 euro al quintale, quest’anno ancora non si sa, precisamente. Anna Maria Lavacca, responsabile import-export di un’azienda vinicola di Orta Nova, consulta il suo database per ritrovare la cifra. “Sarebbe bello se per i giovani ci fosse la possibilità di investire nel settore, di poter acquistare il prodotto da un grossista come noi, imbottigliarlo e vederlo al dettaglio. Manca questo passaggio in provincia di Foggia, il vino va nel Salento o nelle aziende del nord ad essere confezionato. Conosciamo il Negramaro, quel vitigno che non può essere riprodotto in altro ambiente, ecco, loro hanno lavorato bene sulla filiera, non credo che altre zone della nostra provincia siano nella fascia produttiva più redditizia in questo settore. Penso ad una startup gestita da giovani, con buona comunicazione, un grande sito internet, questo settore è dinamico e pieno di potenzialità”.

Il mercato estero

25 anni, in giro per l’Europa o nella sua azienda a curare i rapporti con l’estero: Russia, Cina, Francia, Germania, Emirati Arabi. Lavorano anche con la Ponti e la Coca-Cola tedesca. “Ci occupiamo di tutto quello che riguarda la trasformazione dell’uva in prodotto alimentare, l’estratto è molto apprezzato all’estero, da noi questo culto non c’è, è più facile lavorare con gli stranieri che con il dettaglio”. L’ azienda è nata 51 anni fa, tramandata dal nonno, un’azienda di famiglia che ha aggiornato le sue tecnologie.

Questione di uva e di quantità zuccherina, quello che decide il prezzo e fa scattare, in molti casi, la concorrenza dell’uva siciliana e del Veneto. “Noi non lasciamo nulla al caso, il tralcio viene lavorato e produce il distillato d’uva, lo fanno altre aziende al nord, anche quella cui non ci appoggiamo, al Nord, per l’esportazione”.

La vendemmia di quest’anno ha visto condizioni climatiche più miti. L’anno scorso, a metà agosto, i produttori stavano con il naso all’insù alla ricerca della pioggia: “Un fattore che ha attaccato l’uva è stata la peronospora, un parassita che tende a portare via gli acini, una cosa che è accaduta anche nel Salento e in Toscana, ci si salva con trattamenti e concimi”.

La nuova vendemmia

C’era una volta la raccolta dell’uva, nemmeno tanto tempo fa. Quindici anni ed è cambiato tutto, dal rito di famiglia – cui partecipavano mogli, figli, nipoti- ad un lavoro vero e proprio, dall’intervallo agosto-novembre – prima che con il mosto si “brindasse” alle feste comandate- al periodo agosto-ottobre. “Oggi devi curare l’uva con il verderame, le erbacce le devi togliere, ci sono i parassiti, devi pensare ad assicurare il terreno per una grandinata, prima questo non c’era. Una volta ci si alzava alle 6 di mattina e si tornava a casa a notte inoltrata per la raccolta, oggi la tecnologia ha reso il processo più veloce. Comunque da noi nel foggiano molte aziende non fanno ricorso alla raccolta meccanizzata ma a quella manuale, con una scelta migliore di selezione visiva”. L’ azienda che gestisce è nata oltre 50 anni fa, tramandata dal nonno, un’azienda di famiglia che ha aggiornato le sue tecnologie e guardato molto oltre i confini italiani. “Si ritorna alla terra- dice Anna Maria Lavacca- noto che nel mio paese ci sono alcuni ragazzi della mia età che hanno investito su vigne e pomodori, e hanno avuto successo. Se acquisti un vigneto poi il sacrificio lo ammortizzi nei primi 5-6 anni. Un ettaro costa più o meno 20mila euro”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 24 agosto 2018