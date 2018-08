M5S Manfredonia “Comune: dal 2011 documenti contabili approvati oltre le scadenze..”

Di:

”Cittadini di Manfredonia,

il 17 agosto scorso, il Prefetto di Foggia, dott. Massimo Mariani, dopo l’ennesima nota di denuncia da parte nostra – inviata anche alla Corte dei Conti, sezione Controllo e Procura – ha diffidato l’Amministrazione, che dovrà approvare la tenuta degli “Equilibri di Bilancio 2018-2020”.

Ormai è una prassi consolidata, dal 2011 ad oggi, che quasi tutti i documenti contabili del nostro Comune sono stati approvati oltre le scadenze perentorie previste dalla legge e solo dopo ricezione di diffida Prefettizia, con conseguente rischio di avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio Comunale.

Ritardi non giustificati dal contenuto degli atti, formulati con superficialità e con l’unico intento, tramite manovre contabili alquanto discutibili, di nascondere la grave situazione debitoria reale dell’Ente, garantendo il prosieguo di un’attività amministrativa che comporterà, inevitabilmente, un ulteriore aumento del debito complessivo.

Questa maggioranza, ormai risicata, continua ad ostentare disprezzo per i cittadini, ricorrendo ai consueti escamotage – previsti da un regolamento redatto da essa stessa – approvando provvedimenti importantissimi anche con soli nove consiglieri che, oltre a non essere più rappresentativi di una popolazione di circa 60 mila abitanti, fanno emergere una crisi politica in tutta la sua drammatica realtà, che è da incoscienti sottovalutare.

Nella prossima seduta del 27 agosto, ammesso che non venga ulteriormente procrastinata, il tema dominante non sarà la soluzione di una angosciante crisi, ma la spartizione delle poltrone, a cominciare da quella di Presidente del Consiglio, per la quale, ad oggi, non è stata raggiunta un’intesa sul nome da proporre nella seduta stessa.

Gli “Equilibri di Bilancio 2018-2020”, tuttora, non hanno il parere dei revisori contabili e la cui presenza non è garantita, come, invece, previsto dal regolamento di contabilità. Vogliamo sperare che stavolta il segretario generale, dott.ssa Giuliana Galantino, nell’esercizio delle sue funzioni di assistenza giuridica ai lavori del Consiglio Comunale, non sfugga alle nostre richieste – come accaduto nell’ultima seduta consiliare – e si esprima con un parere di legittimità.

Entrando nel merito del provvedimento, denunciamo un documento pieno di criticità e di omissioni. A nulla è servita la nomina del dott. Antonio Rana come assessore al bilancio, in quanto non c’è stato alcun contributo tecnico che mostri un miglioramento rispetto agli analoghi provvedimenti prodotti e approvati in passato.

Volete una nostra previsione?

Nonostante la precedente sia stata chiusa con “riaggiornamento”, si cercherà di far passare la seduta del 27 agosto come “seconda convocazione”, in modo da poterla avviare anche con soli nove consiglieri, e quindi approvare questi famigerati “Equilibri di bilancio”. Quando, poi, si passerà agli altri provvedimenti – inseriti come specchietto per le allodole per consiglieri capricciosi – la discussione quasi certamente verrà rimandata perché, essendo in prima convocazione, si avrà bisogno di una maggioranza di tredici consiglieri, tutt’oggi per nulla scontata.

Questo è quanto, verosimilmente, accadrà. Facendo, ancora una volta, cadere qualche allocco nella trappola di Riccardi. In barba a tutti i problemi della città.

Noi del Movimento 5 Stelle vi abbiamo avvertiti e continueremo a fare tutto ciò che di legale è in nostro potere per fermare questa sciagurata situazione. Siamo certi che gli Organi di Controllo, con i quali siamo in costante contatto, interverranno con gravi ripercussioni per chi, irresponsabilmente, ha causato un grave disastro alla città di Manfredonia”.

MOVIMENTO 5 STELLE MANFREDONIA