Manfredonia. Niente mercato settimanale il 28 agosto prossimo

Manfredonia, 24 agosto 2018. Non ci sarà il consueto mercato settimanale del martedì, il prossimo 28 agosto 2018. Lo ha stabilito il sindaco Angelo Riccardi, con propria ordinanza, in data odierna.

Le ragioni sono presto dette: l’area dove si svolge il mercato settimanale è la stessa che verrà occupata, a breve, dalle attrazioni e dai banchi fiera che vengono in città per la Festa Patronale.

E’ stato deciso, quindi, che il 28 agosto 2018 non ci sarà alcun mercato settimanale, in zona Scaloria, e che lo stesso verrà svolto in data da destinarsi.

Fonte

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)