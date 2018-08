Tre morti in incidente stradale

Di:

(ANSA) – CALTANISSETTA, 24 AGO – Tre persone sono morte in un incidente stradale alle porte di Caltanissetta, in contrada Imera. Le vittime, in corso di identificazione, erano a bordo di un auto che si è scontrata con un autocarro. In azione vigili del fuoco, polizia, carabinieri e sanitari del 118.