Morta una 45enne manfredoniana in incidente stradale in Thailandia

Manfredonia, 24 agosto 2019. Una donna di Manfredonia, 45 anni, è deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto in Thailandia. La vittima, attualmente residente a Firenze, si trovava su un pullman assieme a suo marito, sopravvissuto all’impatto. Sembrerebbe non ci siano state altre vittime. Seguono aggiornamenti.