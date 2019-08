Con Adele, in viaggio per la Capitanata

Di:

Dopo aver proposto al folto e affezionato pubblico dell’arena di Parcocittà i film girati nella scorsa stagione a Bari, Taranto e nel Salento, la rassegna Schermi di Puglia “approda” a Foggia e in Capitanata, con l’opera prima di Alessandro Capitani, In viaggio con Adele, girato lo scorso anno tra il capoluogo dauno, Ascoli Satriano, Lucera, San Nicandro Garganico, Zapponeta, Torre Mileto e Borgo Mezzanone.

Commedia tenera ma anche di rara intensità, il film è un road movie che racconta dell’incontro e della reciproca scoperta di un padre e una figlia. Il genitore è Aldo (Alessandro Haber), un attore di teatro che, appoggiato da Carla (Isabella Ferrari) – sua agente, amica e occasionale compagna di letto – si trova alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo del cinema. La figlia è Adele (interpretata da una stellare Sara Serraiocco), una ragazza speciale affetta dalla sindrome di Asperger.

Libera da freni e inibizioni, indossa solo un pigiama rosa con le orecchie da coniglio, non si separa mai da un gatto immaginario e colora il suo mondo di Post-it, dove scrive tutto quello che le passa per la testa.

Il sogno di Aldo di affermarsi nel mondo teatrale è sconvolto dall’improvvisa morte della mamma di Adele: l’uomo scopre solo a seguito del funesto evento di essere il papà della ragazza. Con il compito di dirle la verità e l’intento di liberarsene, Aldo parte con Adele risalendo dalla Puglia su una vecchia cabrio per affrontare un viaggio dalla meta incerta.

Non sarà soltanto un percorso nell’incanto della Puglia Dauna, austera, struggente, mai patinata, ma una sorprendente scoperta di se stessi.

Si sorride e ci si commuove, nella brillante prova d’esordio di Capitani, vincitore di un David di Donatello nel 2016 con il cortometraggio “Bellissima”. Il personaggio di Alice calza a pennello a Sara Serraiocco, e alla sua straordinaria verve interpretativa, esaltando la più promettente e la più premiata delle giovani attrici italiane (tra i molti altri, ha vinto il Premio Flaiano – Pegaso d’oro come attrice esordiente per il film “Salvo”, nel 2013 il Premio Vittorio De Sica, nel 2016 il Premio Pasinetti – assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici – come miglior attrice a Venezia 73, e il Prix d’interprétation féminine al Festival di Annecy per la sua interpretazione ne “La ragazza del Mondo”. Altrettanto a suo agio nei panni di Aldo Alessandro Haber, che infonde al personaggio una interpretazione intensa, profonda, sofferta. “È un film su di me – ha detto durante una conferenza stampa – che sognavo di fare da quattro anni, e che vedevo sempre sfumare perché i produttori possibili sognavano un protagonista più di cassetta.” Invece la scelta di Sara Serraiocco si è rivelata vincente e la coppia con lo stessa Haber funziona benissimo.

“Un’opera sentita, mai banale e piena di trovate e battute con due ottimi protagonisti”, ha scritto Marco Giusti.

Nato da un soggetto di Nicola Guaglianone (che ha curato anche la sceneggiatura), Alessandro Haber e dell’indimenticabile Tonino Zangardi (ospite quasi fisso del Festival del Cinema Indipendente di Foggia), In viaggio con Adele è particolarmente rappresentativo della funzione svolta da Apulia Film Commission, che alla realizzazione della pellicola ha offerto il proprio supporto logistico, garantendo l’impiego di 29 lavoratori pugliesi.

Un film da non perdere. L’appuntamento è per giovedì alle 21.00, nell’arena di Parcocittà (in caso di maltempo la proiezione avrà luogo nell’auditorium di Santa Chiara).

La proiezione (ingresso 3 euro) si svolge nell’ambito della rassegna Schermi di Puglia – Film, set e storie dal territorio, organizzata da associazione Sale di Città con ParcoCittà e il supporto di Cinema Felix e Lettere Meridiane e con il sostegno di Apulia Film Commission, con risorse a valere su “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia”, a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia, Regione Puglia, Assessorato Industria Turistica e Culturale.

A cura di Geppe Inserra

FONTE LETTEREMERIDIANE