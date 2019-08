Adesioni al partito di Toti in Capitanata: molto corteggiato Landella

Di:

“L’idea è quella di costituire un coordinamento nazionale di 10 persone e coordinamenti regionali di 3 o 4 ai quali demandare la nomina dei responsabili cittadini, preferibilmente eletti. ‘Cambiamo!’, il movimento di Giovanni Toti, vuole valorizzare gli amministratori, ove non fosse possibile che questo ruolo sia svolto da eletti anche da altri interessati al progetto politico che si sta formando”. L’onorevole Luigi Vitali anticipa alcune delle prossime mosse per strutturare, sul territorio, il partito del governatore ligure. Tra dicembre e gennaio un congresso, probabilmente.

Se Franco Landella, per esempio, accettasse di farne parte lasciando Forza Italia- il sindaco di una delle città più importanti a guida Fi- sarebbe lui a rivestire in Capitanata un ruolo di spicco. Ma Vitali non conferma il “velato interesse del primo cittadino”, sebbene siano in corso dei contatti.

Conferma, invece di aver preso contatti con Massimiliano Mennella, di San Severo, uno dei promotori di ‘Cambiamo!’ in provincia di Foggia, anzi, il primo che abbia deciso di aderirvi. “Il 1° settembre a Lecce incontreremo Toti per definire l’adesione ai circoli e parlare anche di nomine regionali perché una lista con nostri nomi verrà presentata”. In questi giorni l’attività si sta rivolgendo, in particolare, verso gli scontenti della Lega: “Penso a Di Fonso, Fiore, Iadarola, eletti non valorizzati dal partito”.

Sono i tre consiglieri comunali che non stato stati espulsi dal Carroccio ma che hanno ricevuto una nota in cui sono “delegittimati” a parlare per conto del partito. In un recente colloquio con Stato Quotidiano Liliana Iadarola ha descritto la situazione e i suoi prossimi progetti.

Foggia al centro di questa campagna di adesioni, ma non solo. Mennella, in via ufficiosa, è interessato anche ad altri protagonisti della scena politica, più o meno recente: “Raffaele Fanelli, candidato sindaco a San Severo nella lista ‘Volare Alto’, altri esuli dalla Lega e dal suo coordinatore cittadino Marianna Bocola, al sindaco di Apricena Antonio Potenza, a Pasquale Dotoli, ex sindaco di Lucera, Michele e Valerio Ricci, a Marco Camporale, ex sindaco di Serracapriola”.

La sua associazione politica ‘Italia Coraggio’ si “federerà” con ‘Cambiamo!’, cioè gli iscritti passeranno da un gruppo all’altro. Mennella, 35 anni, viene dalle formazioni giovanili di An. Nell’Udc fino al 2004, una breve parentesi nei Popolari, la costituzione dell’associazione politica di centrodestra ‘Italia Coraggio’ e poi ‘Cambiamo!’ con Giovanni Toti.