Emergenza idrica a Monte, “Il sindaco convochi consiglio comunale”

“È da circa due settimane che l’Acquedotto Pugliese lascia senz’acqua le zone alte di Monte Sant’Angelo, soprattutto dalle ore 22.30/23.00 circa alle ore 6.00/6.30 circa della mattina successiva. Una situazione inaspritasi durante la settimana di Ferragosto: nessuno dimenticherà che persino il giorno di Ferragosto le attività commerciali di quelle zone hanno dovuto mandare via molti turisti perché i rubinetti erano a secco!

Dalle parti di Acquedotto Pugliese dapprima hanno sostenuto che la causa di tutto era da addebitare alla massiccia presenza di turisti (come se i turisti diano fastidio!), poi però si sono rimangiati questa versione, adducendo quale scusante una non ben precisata perdita nella rete idrica.

Se Acquedotto Pugliese, che costa alla collettività fior di quattrini, dice tutto e il contrario di tutto, la cosa certa è che quanto accaduto, e sta ancora accadendo (fino a ieri sera!), è stato un grave danno economico per le attività commerciali e un gravissimo danno di immagine per una città turistica come Monte Sant’Angelo, rinomata per essere sede di ben due siti UNESCO.

Dopo le lamentele dei cittadini e degli operatori turistici e dopo anche l’intervento di Forza Italia, il Sindaco ha inteso, e bene ha fatto, scrivere al Prefetto perché questi convochi un incontro tra i vari soggetti interessati (Comune, Regione, Autorità Idrica, Acquedotto Pugliese).

FORZA ITALIA chiede al Sindaco, però, di convocare, prima di quell’incontro, un Consiglio Comunale monotematico d’urgenza, in maniera tale che si rappresenti una posizione, sicuramente unanime, di tutta l’Assise che rappresenta la Città, anche per richiamare, con forza e determinazione, Acquedotto Pugliese alle sue responsabilità: se ad Acquedotto sono stati fatti passare i disservizi nella stagione estiva ma anche nelle ultime due stagioni invernali (in quel caso il grande freddo è stato l’imputato), oggi i cittadini non accetteranno altre scuse; né si può pensare di rivivere nel prossimo inverno le stesse criticità!”

(Fonte: Forza Italia – sez. di Monte Sant’Angelo)