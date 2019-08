La Juve riparte con una vittoria a Parma

In avvio di ripresa il Parma è più aggressivo e per i primi dieci minuti schiaccia i bianconeri nella loro metà campo, ma è ancora una combinazione tra Douglas Costa e Ronaldo a creare i brividi. Al 18′ Rabiot fa il suo esordio in A, sostituendo Khedira, poi tocca a Cuadrado rilevare Douglas Costa. Intanto Ronaldo ingaggia un duello personale con Sepe e dopo una sventola dal limite troppo centrale, angola bene il sinistro, trovando però la risposta del portiere dei ducali. La partita ora è decisamente meno brillante. La Juve tiene palla, i padroni di casa cercano il contropiede, ma mancano lucidità e fiato a entrambe le squadre e l’ingresso di Bernardeschi al posto di Higuain non cambia la situazione. Ne esce un’ultima parte di gara confusa che si trascina stancamente sino al fischio finale, eccezion fatta per il siluro di Hernani in pieno recupero, a lato di poco. Per la Juve va bene così, perché arrivano i primi tre punti della stagione. E in una fase del genere, con le gambe ancora pesanti e i meccanismi da rodare, sono particolarmente preziosi.