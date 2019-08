La visione di Maria in Don Tonino Bello (3)

Di:

La ferialità costa fatica, dà peso al tempo che si ripete in ogni attimo come se fosse sempre lo stesso. Può diventare una prigione se non si nutre di orizzonti capaci di farci andare sempre oltre. In essa bisogna affrontare il rischio mortale dell’abitudine che spesso toglie sapore anche alle cose più belle e genuine come l’amore. Nella ferialità rischiamo di dare tutto per scontato, banalizzando ciò che abbiamo e siamo, chiudendoci allo stupore che ci fa ricominciare ogni mattina per continuare a camminare con occasione ed entusiasmo sul sentiero della vita. In tempi come i nostri caratterizzati dal “Nuovismo” a tutti i costi, tutti cercano l’eccezionale e il sensazionale, emozioni sempre nuove che diano spessore a un vuoto che non riusciamo a riempire.

Per rischiarare l’opacità di questa nostra routine, don Tonino parla di Maria come una “donna feriale”, che vive a pieno la sua quotidianità, la sua normalità. Entrare in questa sua quotidianità non è dissacrare Maria. Tutt’altro: «Santa Maria, donna feriale, forse tu sola puoi capire che questa nostra follia di ricondurti entro i confini dell’ esperienza terra terra, che noi pure viviamo, non è il segno di mode dissacratorie. e per un attimo osiamo toglierti l’aureola, è perché vogliamo vedere quanto sei bella a capo scoperto».

Scoprire il capo a Maria per vedere quanto di noi c’è in lei e quanto di lei può entrare in noi. Spesso la santità di Maria è stato motivo per allontanarla da noi piuttosto che avvicinarla a noi. Spegnere i riflettori su Maria, non è toglierle la luce, ma «misurare meglio l’onnipotenza di Dio, che dietro le ombre della tua carne ha nascosto le sorgenti della luce». Maria con la sua luce non vuole fare ombra alla Luce. Non è come noi che spesso anteponiamo noi stessi a Dio.

Don Tonino riprendendo una bella metafora del filosofo e scienziato francese del Seicento Pascal, legge l’avventura di Maria come un navigare tra acque tempestose. Navigare: è un verbo che fino agli anni Novanta non aveva ancora il significato che ha oggi nell’era di internet e delle navigazioni virtuali. Don Tonino prende spunto dai pescatori molfettesi di cui conosceva la fatica e le vicissitudini di ogni giorno

Maria è stata «destinata a navigazioni di alto mare». Sembra qui ritornare l’episodio evangelico di Gesù che costringe i discepoli a prendere il largo. E mentre lei osa navigare per acque incerte, noi il più delle volte amiamo sostare sulle «spiagge del nostro scoraggiamento». Ed è per questo che ogni tanto la costringiamo a «veleggiare sotto costa» per lasciarci prendere da lei e trovare in lei il coraggio di osare anche noi a navigare «negli oceani della libertà». Per don Tonino la libertà è come un oceano nel quale bisogna navigare attraversando mari tempestosi. Navigare senza naufragare. Libertà feriale, situata nella carne del proprio tempo, chiamata a scegliere ogni giorno da che parte stare per vincere la grande tentazione di chi lascia che siano gli altri a scegliere al posto nostro.

Ma qual è il luogo della ferialità di Maria secondo il vescovo di Molfetta? E’ «la casa di Nazareth, dove tra pentole e telai, tra lacrime e preghiere, tra gomitoli di lana rotoli della Scrittura, hai sperimentato, in tutto lo spessore della tua naturale femminilità, gioie senza malizia, amarezze senza disperazioni, partenze senza ritorni».

La quotidianità è uno scenario fatto di eventi umani in cerca di senso. Eventi che sono di Maria ma anche i nostri. Che ci accomunano proprio perché nessuno vi è risparmiato. Luogo “di lacrime e di preghiere”. Perché ogni lacrima è già preghiera che si fa lavacro di tutte le ingiustizie che attraversano la storia.

Tra luoghi dominati da maschi (la politica, l’economia, le armi, i poteri, i divertimenti), la casa di Maria per Don Tonino rappresenta il luogo di “naturale” femminilità. La femminilità luogo di “deponenza” ma anche di “tenerezza”: il vero potere che disarma la banalità e la stupidità di chi cerca solo il proprio interesse.

Maria la sua deponenza l’ha coniugata con la sua grande pazienza nel resistere alle incomprensioni di donna, di sposa e di madre. «Come tutte le donne, ha provato pure lei la sofferenza di non sentirsi compresa, neppure dai due amori più grandi che avesse sulla terra. E avrà temuto di deluderli. O di non essere all’altezza del ruolo». Per questo Maria sperimenta le amarezze senza disperarsi, e vive la gioia senza confonderla con il godimento che a volte sporca la stessa gioia con una certa malizia.

La casa per don Tonino Bello è luogo teologico e liturgico, luogo umano e per questo anche divino, di quel Dio che si è fatto uomo, che si è accasato tra gli uomini proprio nel grembo di una donna che nella sua casa si è fatto casa.

Eppure, Maria donna di casa sarà spesso fuori casa, per rendere casa ogni luogo impersonale e anonimo. Per andare incontro a quanti la casa non ce l’hanno più o non l’hanno mai avuta. Perché per Maria il mondo comincia da una casa a cui tutti hanno diritto. Per lei non si può lasciare fuori di casa quel mondo che comincia in casa.

Maria è stata una donna feriale sia come sposa che come madre. Anche lei, infatti, «come tutte le mogli, avrà avuto anche lei dei momenti di crisi nel rapporto con suo marito, del quale, taciturno com’ era, non sempre avrà capito i silenzi. Come tutte le madri, ha spiato pure lei, tra timori e speranze, nelle pieghe tumultuose dell’adolescenza di suo figlio».

Don Tonino vede Maria «piena di sollecitudini familiari e di lavoro…così inquilina con le fatiche umane, da farci sospettare che la nostra penosa ferialità non debba essere poi così banale come noi pensiamo».

Maria è donna feriale perché non vive di nostalgie. Non guarda al passato fuggendo dal proprio presente. Non si proietta in un futuro da costruire con la bacchetta magica. Maria sa che il passato non va idealizzato come scusa per scappare da quell’oggi che la interpella, né guarda al futuro con gli occhi ingenui di chi vuole tutto e subito. Lei sa che il futuro si costruisce con la fatica di vedere crescere le vicende della vita gradualmente, a poco a poco, tra ombre e luci, tra speranze e delusioni, tra riuscite e fallimenti.

Maria donna feriale perché donna del suo tempo, donna del presente che può insegnarci «a considerare la vita quotidiana come il cantiere dove si costruisce la storia della salvezza».

Dio lo si incontra anche nelle proprie paure «nelle pieghe prosaiche del tempo e nelle agonie lente delle ore». Maria è la donna «innamorata di normalità, che prima di essere incoronata Regina del cielo ha ingoiato la polvere della nostra povera terra».

Maria donna di mare e donna di terra! Altro che Nietzsche con la sua “fedeltà alla terra”!. Se Nietzsche avesse letto don Tonino Bello forse non avrebbe mai detto che “Dio è morto”.