Mancini è carico “Voglio vincere contro il Nardò”

“Sarà il secondo impegno a distanza di pochi giorni, abbiamo qualche assenza importante soprattutto in difesa ma non lasceremo nulla al caso” – afferma il tecnico carioca – “perché la Coppa è una competizione alla quale teniamo molto, sia noi che la società. Esordio a Foggia? Si ed è anche per questo voglio vincere e superare il turno davanti ai nostri tifosi che sono certo, saranno in tanti sugli spalti a sostenerci”.

Area Comunicazione • FIRMANO DI SALVO, CANNAS E LOSCHIAVO • Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver provveduto a tesserare Giuseppe #DiSalvo (centrocampista), Daniele Cannas (attaccante) e Marco #Loschiavo (difensore), tutti classe 2001. I tre ragazzi si aggiungono al difensore Andrea #Cadili (‘99), che ha già esordito con la maglia rossonera a Brindisi. “Altri tre giovani di qualità con le caratteristiche da noi cercate che si aggiungono alla rosa – commenta il direttore Sportivo Riccardo #DiBari – e che ci aiuteranno ad innalzare il livello degli under a disposizione dello staff tecnico”.

I tre calciatori sono già a disposizione per il match di domenica sera.