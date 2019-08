Manfredonia. Orari apertura Info Point

Di:

“L’Associazione turistica Pro Loco di Manfredonia, in concomitanza con i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Siponto, comunica che sarà prolungato l’orario di apertura dell’Info Point ubicato in Piazzetta Mercato al fine di favorire una più efficace promozione delle attività di animazione poste in essere dal GAL DaunOfantino, in occasione della prossima festa patronale.

Il potenziamento dell’Info Point avverrà da lunedì 26 Agosto a domenica 01 Settembre p.v., rispettando i seguenti orari: mattina 9.30-13.00; pomeriggio 17.00-22.30

Auguriamo a tutti i nostri concittadini e ai turisti presenti in città, di vivere con la dovuta spensieratezza questa festa e ci stringiamo con la massima devozione tutti quanti intorno al cuore di Maria Santissima di Siponto.”

Francesco Schiavone Presidente Pro Loco Manfredonia