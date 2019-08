Manfredonia. “Ringrazio di cuore le dottoresse del servizio di radiologia”

Di:

“Vorrei pubblicamente ringraziare l’operato delle dottoresse in servizio presso la radiologia di Manfredonia, d.sse Vizzani e Centra.

Infatti nei giorni precedenti mi sono dovuta recare per il mio congiunto in più occasioni e in diverse fasce orarie trovando sempre la stessa dottoressa con splendida disponibilità.

In seguito gli operatori del servizio mi riferivano che a causa di imprevedibili circostanze vi erano solo due radiologi che coprivano dal 14 agosto turni massacranti pur di garantire il servizio.

Inoltre coprivano anche il servizio tac di Cerignola e le urgenze di Monte Sant’Angelo. Pertanto a fronte della disponibilità e professionalità nonostante la situazione interna desidero porgere i miei ringraziamenti alle dottoresse del servizio di radiologia”.

Maria impagnatiello

Manfredonia, 24 agosto 2019