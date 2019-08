Nedved “La Juventus vuole vincere ancora”

Di:

Pavel Nedved, Vicepresidente della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Parma che aprirà la Serie A TIM 2019/2020.

In apertura di conferenza, Nedved ha portato ai giornalisti presenti i saluti del tecnico bianconero Maurizio Sarri: “Lo rivedremo dopo la sosta per le nazionali. In società sono stati fatti grandi cambiamenti: allenatore, staff tecnico e medico. Siamo convinti delle nostre scelte e crediamo che nel presente e nel futuro ci porteranno dei frutti. Non è un momento di transizione: la Juventus vuole vincere anche quest’anno. Sarri sta svolgendo un grandissimo lavoro, siamo molto fiduciosi e contenti. Adesso sta meglio, è un grande lavoratore e vorrebbe stare ogni giorno sul campo. L’assenza dell’allenatore in panchina può portare delle difficoltà, ma abbiamo già vissuto una situazione analoga in passato“.

Sulla rosa e sul mercato: “La squadra è composta da 24-25 elementi. C’è concorrenza, i ragazzi lo sanno, e ognuno deve fare il professionista allenandosi bene per essere pronto quando l’allenatore lo chiama per giocare. Per ogni ruolo abbiamo due giocatori molto importanti e ci sentiamo forti. Come sempre, proveremo a vincere tutte le competizioni cui prenderemo parte. Il mercato? Non è ancora finito. Paratici ha fatto e sta facendo un grandissimo lavoro, coglieremo eventuali occasioni di mercato se ci sarà la possibilità. Sennò rimarremo così“.

Nedved ha poi parlato di alcuni singoli giocatori “Dybala sta facendo bene da centravanti, si è visto nel pre-campionato. Rabiot lo abbiamo seguito molto in passato, credo che lui sarà un giocatore importante per questa stagione ma non bisogna dimenticare che non è sceso in campo per molti mesi. Avrà bisogno di tempo per potersi di inserire. Higuain è un giocatore molto forte, è uno dei 2-3 centravanti più forti del mondo perché ha tutto: velocità, fisico, tecnica e fa tanti gol“.

Sulla Serie A TIM 2019/2020: “Sta nascendo un campionato molto bello perché tante squadre si sono rinforzate. Non importa se siamo in pole position o no: quello che conta è andare domani a Parma e conquistare i tre punti“.

