Due trans baresi bloccate all’aeroporto di Sharm El Sheik

Di:

(ANSA) – BARI, 24 AGO – Due transessuali di Bitonto (Bari) sono stati bloccati e trattenuti dalla polizia aeroportuale egiziana al loro arrivo ieri a Sharm El Sheik, dove si erano recati in vacanza con due loro amici. Si tratta di Cosimo ‘Loredana’ Corallo, 43 anni, e Michele ‘Mikela’ Sannicandro, di 45 anni. Il fermo provvisorio sarebbe dovuto al fatto che le autorità egiziane non ritengono validi i loro documenti, nei quali le foto non corrispondono alle immagini femminili delle due trans.

“L’Ambasciata d’Italia al Cairo, in stretto d’accordo con la Farnesina, si è immediatamente attivata ed è in contatto con le autorità locali e le connazionali, bloccate all’aeroporto di Sharm El Sheik, per prestare loro ogni possibile assistenza e agevolarne il rientro in Italia”. Lo ha reso noto il ministero degli Affari Esteri.