Cavalieri “Foggia umiliata e piegata a Salvini. Landella sconcerta”

Foggia, 24 agosto 2020. “Il re è nudo. Quanto accaduto ieri nella sede del Municipio di Foggia non solo è scandaloso ma ha definitivamente mostrato quanti e quali interessi si celavano nell’azione amministrativa del centrodestra foggiano. Ha finalmente mostrato chi e come, realmente, gestisce l’intera macchina politica, perennemente impegnata in campagne elettorali. Le parole pronunciate dal sindaco Landella hanno sconcertato una intera città, un’intera provincia, perché quelle parole in nessuna sfumatura rispondono al principio di democrazia, di pluralità, di politica. Nell’aula che accoglie la massima assise cittadina, eletta democraticamente dal popolo, pronunciando parole di una inaudita gravità politica ed amministrativa, Landella ha oltraggiato l’intero consiglio comunale e lo stesso suo elettorato. Ha letteralmente schiaffeggiato la sua giunta e l’intera maggioranza. Reazioni politiche non tarderanno ad arrivare (Bove pare si sia già dimesso).

Con le sue parole ha umiliato la città di Foggia. La città capoluogo chinata, prostrata e venduta per fini elettorali. Dietro, come tutti ben sanno, c’è la mancata candidatura della signora Di Donna nelle fila di Forza Italia, partito che Landella ha disconosciuto nel momento opportuno per sé. Se le cose fossero andate in maniera diversa oggi, immaginiamo, si starebbero tessendo le lodi dell’anziano Cavaliere.

Pur di ottenere un ruolo politico nel centrodestra regionale, dopo aver questuato una candidatura in tutte le liste, ha ceduto alle sirene padane. Senza esitare, rinnegando la sua stessa storia politica all’interno di Forza Italia. Lo ha fatto senza remore fino ad oltraggiare il tricolore che sventola sul campanile. Una visione delle Istituzioni e della Cosa Pubblica, privatistica, fuori dal comune. Una oligarchia parentale che sta stritolando la vita politica ed economica di Foggia. Nessuna meraviglia se oggi è tra le città con meno appeal d’Italia. L’unico capoluogo che non riesce a trainare il resto del territorio, che deve, quanto di buono esiste, proprio ai comuni minori, alle aree interne. Da oggi, dunque, la vita politica, ovvero sociale, economica, amministrativa, culturale della città capoluogo dipenderà da Matteo Salvini. Un colpo di mano di un’inaudita gravità, al limite del costituzionale. Ad ogni azione politica corrisponde una reazione della città, e nello specifico dell’intero territorio di riferimento.

L’unica guida per un sindaco deve essere la Costituzione. L’unico riferimento la Repubblica. Una amministrazione si ri-consegna alla città dopo le dimissioni. Foggia, la Capitanata non merita quanto scritto in una delle più brutte pagine di storia politica d’Italia. Solidarietà ai cittadini foggiani, agli elettorali di centrodestra. Solidarietà ad una comunità del Mezzogiorno chinata davanti a chi ha per anni ha umiliato il Sud, ha fatto fortuna denigrando il Sud, infangato uomini e donne che hanno reso grande il Nord. Le città non si vendono. Da sindaco so che le città si amano. Ma questa è una storia ed un sentimento che evidentemente non appartiene a tutti”.

Avv. Leonardo Cavalieri, Sindaco di Troia