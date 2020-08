Curare il giardino: dall’irrigazione alla scelta delle piante giuste

Chi ha la fortuna di avere un giardino sa che per poterne godere appieno ha l’obbligo di curarlo in maniera costante. Ci sono, infatti, periodi da rispettare per quanto riguarda le piante, regole non scritte che ci permettono di avere un giardino sempre perfetto.

Uno degli aspetti più importanti nella cura del giardino riguarda l’irrigazione. Possedere una pompa per irrigazione, utile per irrigare il proprio giardino, è davvero fondamentale per chi vuole avere un giardino sempre al top. Questo genere di pompa è utile per irrigare attraverso una fonte esterna ed è adatta per l’acqua di fossato, lago, canale o pozzo. Si tratta di uno strumento facile da installare ed utilizzare visto che è adatta a pompare una grossa quantità di acqua.

In primavera, ad esempio, bisogna dedicarsi con regolarità all’irrigazione del giardino, tenendo però d’occhio le condizioni meteorologiche: se il cielo è ancora coperto, si potrà effettuare l’irrigazione in qualsiasi ora del giorno, mentre se il tempo è già soleggiato, è consigliabile bagnare nei momenti più caldi della giornata.

Tendenzialmente in primavera, ferma restando la variabile delle piogge, è bene irrigare il prato ogni 2-3 giorni. In estate, invece, il prato va innaffiato ogni giorno. Un impianto di irrigazione con un buon programmatore elettronico è utile e comodo in qualsiasi periodo dell’anno: quando ci si allontana per le vacanze estive diventa indispensabile. In autunno la frequenza diventa ogni due o tre giorni, mentre in inverno è bene lasciar riposare le piante.

Le piante per il giardino

Le piante, appunto, rappresentano forse la parte più interessante del giardino. Sceglierle è sempre una grande emozione, ma capire quali piante preferire dipende da tanti elementi da prendere in considerazione, per fare sì che il tuo giardino sia davvero un’oasi verde dove rifugiarti e scaricarti dallo stress della vita di ogni giorno, trasformando anche un piccolo angolo verde in una risorsa per sentirti in vacanza anche a casa tua, basta scegliere le piante giuste. In ogni giardino che si rispetti non può mancare un olivo. Si tratta di un albero dalla bellezza clamorosa, con tronco nodoso e contorto, le foglie argentee, le dimensioni che possono restare contenute, soprattutto quelli pugliesi, mentre quelli calabresi sono molto più alti e svettanti.

L’olivo è tipico della puglia, dal basso salento fino a salire. Questa speciale pianta sa regalare degli ottimi frutti, quindi oltre che per abbellimento può essere utilizzato per raccogliere olive e, se si ha un grande spazio, produrre anche dell’olio da poter utilizzare in casa.

Il viburno tino, invece, è un arbusto sempreverde che predilige il pieno sole e appartiene alla famiglia delle Caprifoliacee, come la LONICERA e il GELSOMINO (che però sono rampicanti), produce dei bellissimi fiori bianchi anche nella stagione fredda, il che renderà il vostro giardino colorato e profumato per gran parte dell’anno.

L’acuba japonica, invece, è un arbusto che produce delle belle foglie lucide verdi a macchie gialle o verde chiaro, e delle bacche rosse e arancioni, è molto resistente e produce un bell’effetto tutto l’anno.