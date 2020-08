De Cosimo “La mancata candidatura di Michaela? E’ incomprensibile”

Si esprime anche Angelo De Cosimo in favore di Michaela Di Donna, criticando fortemente la sua mancata candidatura. De Cosimo, musicista 32enne, sound designer esponente del mondo culturale e candidato alle ultime comunali, non ci sta e dichiara: “La Di Donna avrebbe calamitato moltissimi consensi grazie al suo entusiasmo, alle sue competenze, alla lunga esperienza di donna di partito e alla sua passione politica. Non nascondo che la mia scelta di abbracciare attivamente la politica la presi anche grazie a lei che, forse anche per ragioni anagrafiche, ha sempre ascoltato i giovani e creduto nelle energie giovani in politica“.

“Peccato che i soliti noti abbiano preferito i giochi di palazzo intimorendosi al cospetto di una donna, che ha fatto paura non solo agli uomini ma anche ad alcuni personaggi che sul nostro territorio non si sono mai visti. – continua De Cosimo – Sicuramente Forza Italia e il centrodestra hanno perso una opportunità strategica per il nostro territorio. Auguro ai futuri eletti di riuscire a far ascoltare in Regione le istanze della Capitanata, con determinazione e coraggio“.