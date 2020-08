ESTA TOUR. Viaggio nell’estate di Manfredonia (Tutte le puntate)

Manfredonia, 24 agosto 2020. Si è concluso il nostro viaggio nell’estate 2020, EStatoUR il programma di STATO QUOTIDIANO scritto e diretto da Vincenzo Moccia e condotto da Mattia Gelsomino.

Avremmo voluto mostrarvi tante altre cose belle della nostra città ma, a causa dell’emergenza Covid che impedisce gli assembramenti, molte attività non si sono potute svolgere, qui, come in tutta Italia, anzi nel mondo.

I numerosi turisti intervistati dimostrano che la nostra Manfredonia ha tutte le carte in regola per diventare una città turistica e attrattiva.

Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito, sempre più numerosi e tutti coloro che si sono resi disponibili alle nostre interviste.

Alla prossima.

A cura di Vincenzo Moccia, Manfredonia 24 agosto 2020.

(I video hanno contenuti promozionali)