Foggia. “Una candela in segno di protesta contro Landella: dimettiti”

Foggia, 23 agosto 2020. ”Una città che merita ben altro sindaco, capace di farla rinascere anche combattendo la logica del “Prima il Nord”, anziché darsi al nemico, collaborando in cambio di un privilegio locale. Il circolo di Foggia “Tavoliere e Monti Dauni”, del Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale fondato da Pino Aprile, non darà tregua a tale politica antimeridionale e al più presto metterà in campo le azioni opportune per mandare a casa gli ascari al servizio del partito del Nord.

Proponiamo per domani 24 agosto 2020 lo spegnimento delle luci di casa e della attività dalle ore 21.00 alle ore 21.05 e l’accensione di una candela in senso di protesta civile contro questo atto scellerato di consegnare la Città di Foggia alla Lega.

NON IN MIO NOME FOGGIA NON SI LEGA.

Siamo inoltre disponibili come Circolo M24A-ET di Foggia ad organizzare una manifestazione con chi ci sta davanti al comune per il prossimo martedì 25 agosto 2020″.