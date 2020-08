Foggia, dipendente Riuniti salvato da tentato suicidio: encomio

Encomio alle Guardie Particolari Giurate Enrico Vigilante e Luigi Meloni. Così il Direttore Generale del Policlinico di Foggia dottor Vitangelo Dattoli ha voluto premiare le due GPG in servizio presso il nosocomio foggiano perché, il giorno 19 giugno 2020, con professionalità, efficienza e coraggio hanno scongiurato il suicidio di un dipendente dell’azienda ospedaliero-universitaria. Nell’encomio messi in evidenza il senso di abnegazione e sprezzo del pericolo dimostrati rischiando la loro stessa incolumità per salvare la vita di un dipendente.

Enrico e Luigi: “Ringraziamo il direttore generale Vincenzo Dattoli e la direttrice affari generali dott.ssa Laura Silvestris per questo riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio”.