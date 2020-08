Foggia, incidente stradale in via del Mare: donna “salva per miracolo”

Foggia, 24 agosto 2020. Incidente stradale ieri sera sulla strada provinciale 70 in via del Mare. Lo riporta foggiatoday.it. “Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto guidata da una donna è precipita nella cunetta in prossimità di una rotonda”. La donna “non è in pericolo di vita. Completamente distrutta l’autovettura.”