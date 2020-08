Il Pd di Foggia: “Le sceneggiate estive di Landella offendono le istituzioni”

“Il sindaco di Foggia consegna la città al capo della Lega come se la città fosse sua. Foggia è la nostra città, non di Landella. Gli inciuci della destra, il teatrino delle candidature, le sceneggiate estive offendono le istituzioni e la comunità foggiana. Il Comune è dei cittadini, la bandiera con due medaglie d’oro è dei cittadini foggiani, il governo di Foggia è dei cittadini foggiani non dei padani. Noi siamo dalla parte dei foggiani che vogliono sLegare Foggia”.

Lo scrive il Pd di Foggia annunciando la manifestazione di giovedì 27 agosto h. 10 davanti a Palazzo di città. Si svolgerà con i partiti, sindacati, movimenti, associazioni: “Noi la nostra città ce la teniamo stretta prosegue la nota, non la vogliamo consegnare a nessuno”, conclede la nota.