Longo: “Lo strappo di Landella con Fi per ragioni personali, non politiche”

Foggia, 24 agosto 2020. “Non c’è nulla di male a cambiare partito se ci sono delle motivazioni politiche. Ma il sindaco deve chiarire se intende instaurare un monocolore, cioè una giunta leghista”. Bruno Longo, consigliere comunale di Fdi, pensa che sia il caso di “azzerare” l’esecutivo e ripartire con un nuovo slancio, “una giunta neutra rispetto alle prossime regionali”. Il sindaco Landella ha chiarito in conferenza stampa che alcuni consiglierei sono passati con la Lega (Iacovangelo, Di Pasqua e Rignanese) mentre per la composizione della giunta si sarebbe rimasti allo status quo.

Nel frattempo, paiono sempre più prossime le dimissioni dell’assessore Antonio Bove, cui mancherebbero la formalizzazione, e che prescinderebbero dalle scelte di Landella. “Degli 8 assessori- aggiunge Longo- solo Matteo De Martino è di Fdi e poi c’è il sindaco”. Il ragionamento si basa anche sul fatto che, a parte gli assessori di provenienza leghista, ci sono quelli in quota al sindaco, leghisti a parte, da cui la valutazione di Longo sul “monocolore”. In consiglio oggi Fi ha due rappresentanti, Di Mauro e Iaccarrino, ci sono gli indipendenti e le liste civiche, i partiti più forti sono, appunto, Fdi e la Lega, 5 di un partito e 5 dell’altro con gli ultimi ingressi.

Dunque la composizione del consiglio è mutata: “La maggioranza in aula vede almeno 10 consiglieri tra Fdi e civici che non condividono le scelte di Landella, scelte personali e non politiche, lo strappo con Fi è avvenuto non per una questione amministrativa, una discarica, l’aeroporto, una questione urbanistica, ma sulla candidatura di Michaela Di Donna. Landella ha sbagliato i tempi e i modi, prima di lasciare la casa dove è stato per quarto di secolo, quella di Fi, doveva assicurarsi di averne trovata un’altra, ha trovato la Lega ma ci sono modi e modi di lasciare un partito, est modus in rebus, è stato messo in scena ‘l’abbandono’ che nulla c’entra con la politica. Ha risvegliato inoltre una sinistra dormiente e ha risvegliato i fuochi contro il centrodestra, se l’avesse fatto nella sede della Lega nulla da dire, ma non al Comune”.

E’ in programma oggi una riunione di Fdi e delle civiche per discutere della situazione politica al Comune e del bilancio, che arriva domani in aula consiliare: “Noi siamo orientati a votare quello consuntivo e non preventivo, ad agosto la spesa è stata già fatta, inutile approvarlo in corsa”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 24 agosto 2020