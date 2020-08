Pioggia torrenziale a Foggia, allagamenti e chiusura sottovia (video)

Foggia, 24 agosto 2020. Pioggia torrenziale sulla città di Foggia da alcune ore. A causa dei continui rovesci, si sono verificati allagamenti e disagi per la circolazione stradale. Chiusa al traffico veicolare la carreggiata del sottovia Scillitani direzione via Manfredonia.

Previsioni meteo, 3bmeteo. LUNEDI’: le correnti si dispongono progressivamente da Nordovest, seguendo la linea di un fronte in transito sull’alto Adriatico. Sole prevalente ma con la possibilità di qualche rovescio o temporale entro il pomeriggio sul Molise ed entro sera anche sui rilievi della Basilicata e sulla Puglia settentrionale. Si smorza progressivamente la canicola a partire dal Molise. Venti in rotazione e rinforzo da N-NO. Mari ancora poco mossi.

LIEVE CEDIMENTO DELL’ANTICICLONE TRA LUNEDÌ E MARTEDÌ Dopo un weekend improntato alla stabilità atmosferica e al caldo intenso sotto l’egida del promontorio subtropicale, in avvio di settimana l’ingresso di più fresche e umide correnti nordoccidentali apporterà un generale incremento della copertura nuvolosa e il ritorno di brevi rovesci e isolati temporali sul basso Adriatico (Molise orientale, Capitanata, Barese) e nelle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi. I venti di Tramontana e Maestrale che accompagneranno il temporaneo cedimento anticiclonico determineranno, inoltre, un progressivo rinforzo del moto ondoso dell’Adriatico e del Canale d’Otranto. Si tratterà solo di una breve parentesi: da metà settimana, infatti, una nuova rimonta dell’alta pressione ripristinerà ovunque condizioni di bel tempo, in un contesto termico in nuovo rialzo. (3bmeteo).