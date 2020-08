Salvini: “Lega pensa agli italiani, Emiliano ai turisti islamici”

(askanews) – “Negli ospedali pugliesi servono più medici, l’agricoltura è in ginocchio, famiglie e imprese aspettano da mesi la cassa integrazione, mancano infrastrutture e opportunità per i giovani: eppure il Pd di Emiliano investe 90 mila euro per attirare turismo islamico e rendere la Puglia ‘Muslim Friendly’, in aggiunta alle centinaia di milioni che il Pd al governo sta già spendendo per portare nella regione e nel resto d’Italia “turisti per sempre” in arrivo sui barconi. Ecco la differenza: la Lega dice prima gli italiani, il Pd dice prima i musulmani”. Lo ha dichiarato in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l’avviso pubblico per “la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla definizione del Piano di promozione dell’offerta turistica Puglia Muslim Friendly”. (askanews)