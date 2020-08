Un film “horror” in Foresta Umbra: casting aperto

CASTING APERTO FIGURAZIONI FILM “A CLASSIC HORROR STORY”

lunedì 24 agosto dalle ore 09:00 alle 17:00

Piazza San Domenico Vico Del Gargano

Evento organizzato da Casting Ventuno casting and film services

IL CASTING è RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABITANTI DEL TERRITORIO FOGGIANO E PROVINCIA. LE RIPRESE SI TERRANNO IN PUGLIA (FORESTA UMBRA E FOGGIANO) TRA IL 07 E IL 19 SETTEMBRE 2020

CERCHIAMO

● Uomini e donne di età varia (18-70 anni) con stile semplice, con visi e fisicità interessanti e particolari, (smilzi, grassi, molto alti, molto bassi)

● Un ragazzo (14-15 anni) che sappia suonare la fisarmonica.

● Adolescenti (11-16 anni)

● Bimbo paffutello (8-10 anni)

● Figurazione speciale Ragazza 20/30 anni che sappia dare battute (2/3) in calabrese.

(No piercing, no tatuaggi, no doppi tagli e colori dei capelli particolari)

Chi vuole partecipare al casting si dovrà presentare

LUNEDI’ 24 AGOSTO DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 17:00

c/o LA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO DI VICO DEL GARGANOLARGO S. DOMENICO, 1

PORTARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE

Grazie

Daniela Appolloni e Monica De Feudis