Carro attrezzi contro utilitaria, due feriti sul Gargano: uno è grave

San Nicandro Garganico (Foggia), 24/08/2021 – (norbaonline) È di due feriti – uno dei quali in gravi condizioni – il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa sera alla periferia di San Nicandro Garganico, lungo la SP 41, che conduce alla frazione marina di Torre Mileto. Per cause da accertare, si sono scontrati un carro attrezzi e una Opel Corsa. Ad avere la peggio sono state le due persone a bordo della vettura, un ragazzo e una ragazza. Un ferito è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza, l’altro con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. (norbaonline)