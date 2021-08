Chiesa di S. Lorenzo, il Comune di Foggia anticipa alcune somme per ultimo lotto

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 24 agosto 2021. Un passo ulteriore è stato mosso per il consolidamento statico e il recupero architettonico della chiesa di San Lorenzo in Carmignano. La determina dirigenziale del comune di Foggia (n. 367 del 10 agosto) integra alla ditta Aleasya, con cui l’ente ha stipulato il contratto per i lavori, l’anticipazione di un’ulteriore 10% ai sensi del decreto rilancio n.34/2020.

L’ importo complessivo delle opere è di € 479.710,38, l’anticipazione per avviare il lotto di completamento è di € 52.768,14.

Della chiesetta di San Lorenzo in Carmignano, che riqualifica un’area dal valore storico, si è parlato l’ultima volta in consiglio comunale il 28 aprile scorso, quando si discusse la richiesta, elaborata dal Rup D’Orta e dall’architetto Di Gennaro, di esecuzione di eventuali opere migliorative. Nel frattempo, tuttavia, anche a causa del lockdown ma oltre, il cantiere si è fermato e si è paventato nuovamente il rischio degrado senza un’accelerata dei lavori di consolidamento di cui sopra.

Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 in cui S. Lorenzo è stata inserita, date le determinazioni dirigenziali di finanziamento dell’intervento e di incarico all’architetto Antonio Di Gennaro per la progettazione esecutiva e direzione dei lavori, acquisita l’autorizzazione del Mibact – Soprintendenza Archeologica di Andria-Trani e Foggia, il contratto d’appalto fra il Comune di Foggia e la ditta Aleasya Costruzioni è stato stipulato nel 2019. A fronte dell’ulteriore anticipazione a favore della ditta, non resta che la ripresa e il completamento dell’opera.