Covid, sindaco di Margherita di Savoia vieta vendita auto-test

Margherita di Savoia (Bat), 24/08/2021 – (norbaonline) Sindaco in prima linea a Margherita di Savoia per impedire che i positivi sfuggano al tracciamento. Il primo cittadino ha disposto, con ordinanza ad hoc, il divieto per le farmacie di vendere test autodiagnostici per il Covid ai cittadini. Obiettivo contenere i contagi, evitando che eventuali positivi sfuggano al necessario tracciamento.

Ai farmacisti resta la facoltà di effettuare in loco i test per la diagnosi del Covid-19, con l’obbligo di inserire gli esiti nel sistema telematico del Servizio sanitario regionale. “Il provvedimento – si legge nell’ordinanza – potrà essere modificato d’intesa con il dipartimento di prevenzione della Asl Bat, sulla base di monitoraggi interni sull’andamento epidemiologico”. (norbaonline)