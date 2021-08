Lettera aperta, riceviamo e pubblichiamo

Succede che, al day hospital oncologico, i malati in fila debbano attendere ore per ricevere i trattamenti chemioterapici, perché i farmaci arrivano con largo ritardo, accrescendo il malessere dei pazienti già segnati dalla dura lotta alla malattia.

Per ricevere le terapie, i pazienti devono presentarsi presso la struttura entro le 8 del mattino. Per accelerare la procedura molti pazienti trasmettono i risultati ematici il giorno prima, cosi da poter iniziare la terapia subito dopo la visita medica in loco.

Nonostante ciò, succede che questo processo, che dovrebbe essere semplice e lineare, duri svariate ore, perché le operazioni procedono con molta lentezza, accumulando ritardi che gravano sui pazienti già in condizione di sofferenza. Per non parlare poi dello spreco di risorse costituito dall’avere infermieri che di fatto non possono fare nulla perché anch’essi in attesa dei farmaci. Letti vuoti, infermieri (loro malgrado) inoperosi e pazienti…sempre meno pazienti.

Purtroppo é una storia che si ripete da tempo e, come in tutte le storie di inefficienza, non è mai colpa di nessuno e forse un po’ colpa di tutti.

All’ ennesima richiesta di spiegazioni, addetti del personale si lasciano sfuggire “Siamo anche noi vittime del sistema, ma non possiamo fare nulla; occorre segnalarlo in direzione sanitaria”.

Invece all’ufficio relazioni col pubblico, la risposta dell’operatrice, dal tono gentile, cambia.

“Se il paziente non si sente bene, si trova in ospedale, è in buone mani”. Certo, si chiederebbe infatti solo che la causa del malessere non fosse la prolungata e inutile attesa dovuta all’inefficienza nel gestire la procedura.

“In ogni caso il day hospital prevede un orario fino alle 17:00, quindi noi siamo tutelati”. Vero, voi siete tutelati. Il malato, invece, no.

(Manfredonia, 24 agosto 2021)