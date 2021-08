Manfredonia. “Ricostruire e ricostruire meglio la città è un dovere di tutti”

Disinteressarsi della cosa pubblica significa non avere a cuore il proprio presente e il futuro dei giovani, è un atteggiamento masochista e autolesionista.

Sono stufo di starmene in disparte a guardare il dibattito pubblico su questione economiche e sociali fondamentali che partono sempre più per la tangente, senza considerare i dati reali e la situazione vera della città. Ormai non si da più peso alle parole e ai fatti, si sentono narrazioni che non hanno nulla a che fare con il mondo reale.

A tutti i canditati Sindaci e alla futura classe politica della città consiglio di leggere e studiare la prima parte del libro “Il futuro della città – La via morale dello Sviluppo – Pacilli Editore” nella quale sono descritte le condizioni di finanza pubblica locale, dell’economia, del lavoro e della ricchezza prodotta e arraffata. Non si può avere l’ambizione di governare senza conoscere lo stato di salute della città, prima di somministrare la cura bisogna avere piena consapevolezza della gravità della malattia. E’, una lettura obbligata anche perché non costa nulla.

La crescita sociale ed economica non scaturisce solo da fattori economici. Dipende dalla politica, dalle istituzioni, dalla fiducia dei cittadini verso di esse, dalla condivisione di valori e di speranze. Scriveva Cavour: “le virtù cittadine, i buoni ordinamenti politici, sono indispensabili al miglioramento delle condizioni morali e sono pure le cause precipue dei suoi progressi economici”.

Nella città non mancano vitalità e voglia di crescere, ma non sono sufficienti a imprimere forza alla crescita pertanto, diventa compito insostituibile della politica trovare il modo di rompere la catena di inerzia e di sfiducia che serpeggia da tempo nella città. E’, importante che tutti ci convinciamo che la salvezza e il rilancio dell’economia possono avvenire solo dai sipontini.

Una nostra tentazione atavica è di attendere che ci sia qualcuno che venga da fuori a risolvere i nostri problemi. E’, una tragica illusione pensare che interventi risolutori possano giungere da fuori. Spettano a noi per due ragioni. La prima è che il risanamento del Bilancio Comunale è una precondizione necessaria per il rilancio per liberare risorse a beneficio della crescita è, ciò può essere fatto solo dalla politica. L’equilibrio di Bilancio è il più grande dei beni pubblici da salvaguardare, ed è un obiettivo da raggiungere ad ogni costo. La seconda, collegata strettamente alla prima, è che non può esserci nessun rilancio della città se ognuno di noi non fa la sua parte, grande o piccola che sia a cominciare dal pagamento delle tasse e dall’avere atteggiamenti corretti e rispettosi verso la città e le istituzioni.

La città deve ritrovare la fiducia in sé stessa dopo i disastri degli ultimi quindici anni. Questo non può accadere per miracolo. Tutto dipenderà dalla prossima Giunta, dalla qualità delle donne e degli uomini che si prenderanno cura della gestione della città. Solo così i cittadini potranno ritrovare la fiducia nel proprio futuro e nelle loro opportunità.

La presenza di una larga fetta di giovani senza un ruolo preciso nella società (che non stanno cercando lavoro né acquisiscono le competenze per trovarne uno) rappresenta un grosso rischio per la coesione sociale e mina la fiducia nella politica, i fatti di delinquenza giovanile degli ultimi tempi né sono una dimostrazione concreta. Mai come in questo momento la città ha bisogno di Politica che abbia i seguenti requisiti: 1 ) conoscenza; 2) coraggio; 3) credibilità; 4) umiltà.

Le decisioni dei politici non possono non tenere conto della conoscenza, essa fornisce le basi per comprendere nel profondo i problemi della città e provare a risolverli. La lezione che ci dà la storia è che le decisioni destinate ad avere un impatto duraturo e positivo sono basate su un lavoro di ricerca ben condotto, su fatti accuratamente accertati e sull’esperienza accumulata.

Nel caso della politica le decisioni che si prendono hanno sempre effetti collaterali e conseguenze indesiderate e, pertanto la tentazione di non decidere è frequente. E’, in questo momento che il politico deve far leva sul coraggio quando è convinto che la sua azione ha un effetto benefico sulla gran parte della comunità.

La credibilità della politica va declinata in comportamenti che rispecchiano il modo di vivere. Le narrazioni che ci raccontano devono corrispondere e coincidere con il loro vissuto.

L’umiltà è requisito fondamentale, non si possono risolvere i problemi che abbiamo pensando di poter fare da soli. Viviamo in una società complessa e, la soluzione ai problemi non può che arrivare da un lavoro collettivo e partecipativo.

Questa città non può accettare un futuro senza speranza, ma deve, raccolte tutte le sue energie, e ritrovato un comune sentire, cercare la strada della ricostruzione. Nelle attuali circostanze il pragmatismo è necessario

Si dice che gli esseri umani possono vivere quaranta giorni senza cibo, quattro giorni senza acqua e quattro minuti senza aria. Ma nessuno di noi può vivere quattro secondi senza speranza. Bisogna quindi ricominciare a parlare di speranza. Il futuro è una responsabilità individuale e collettiva. Tutti noi, nei diversi ruoli che abbiamo, se abbiamo la forza di immaginare un futuro di crescita per la città, abbiamo anche la responsabilità di rendere questa visione reale.

Tutti quanti dovremmo ricordarci dell’obbligo morale che abbiamo nell’essere cittadini e il dovere che dobbiamo compiere per contribuire al disegno di crescita della città. Chiunque ha vissuto esperienze difficili, chi ha conosciuto la disperazione dei momenti bui, sa che c’è un solo modo per uscirne. Ritrovare i valori importanti della vita; riscoprire il senso di appartenenza a un progetto, a una comunità, a una città; stringersi intorno a una speranza e riprendere in mano il proprio destino.

La nostra città è ricca di gente che mette voglia e passione in quello che fa. C’è una larga parte della città che lavora e che vince le sfide, che non si rassegna all’abbandono, che non perde tempo a predicare, ma lotta e si impegna per fare, per costruire, per progredire. Dobbiamo riportare questa gente ad aiutarci a ritrovare e sviluppare il bene comune. Adesso è il momento di dimostrare che siamo all’altezza della situazione e che siamo degni della storia che abbiamo alle spalle. E’, il momento di ripartire e di farlo nel modo che conosciamo meglio, dal valore fondamentale su cui questa città è stata fondata: il nostro lavoro. E solamente le cose che facciamo, ciò che costruiamo, ci rendono ciò che siamo. Questo approccio è il solo che è in grado di guidare la città verso una nuova fase di crescita economica e sociale.

Tutti noi, tutti coloro che vogliono una città migliore hanno l’obbligo di fare qualcosa per cambiare le cose. Spesso, nella nostra città, ho l’impressione che ci sia un atteggiamento passivo nei confronti del presente e del futuro. Un atteggiamento che sta sgretolando uno dei pilastri del nostro stare insieme e del nostro modo di guardare il futuro. E’, come se si pretendesse di avere diritto a un domani migliore senza essere consapevoli che bisogna saperlo conquistare. Ho la sensazione che questa città voglia vivere solo di diritti e pretese, il diritto al posto fisso, al salario garantito, ai servizi efficienti, allo svago, il diritto di urlare e a sfilare, il diritto a pretendere. Ma se continuiamo a vivere di soli diritti, di diritti moriremo, perché questo crea uno stato passivo senza il coraggio di lottare, ma con la speranza che qualcun altro debba fare qualcosa. Una specie di attendismo che è perverso ed è involutivo.

Per questo dobbiamo tornare a un sano senso del dovere, alla consapevolezza che per avere bisogna anche dare. Bisogna riscoprire il senso e la dignità dell’impegno, il valore del contributo che ognuno può dare al processo di costruzione, dell’oggi e soprattutto del domani. E lo dobbiamo fare in modo pragmatico, senza ideologie e senza tabù. Si tratta di una scelta inevitabile se vogliamo costruire un futuro all’altezza delle nostre ambizioni di crescita e degno della storia di questa città.

L’ottimismo della volontà mi dice che è una sfida possibile perché l’impegno e la responsabilità sono valori radicati in tanta parte della nostra città. Basta riscoprili, basta farli prevalere sulle urla e sulla noia. Tutti coloro che vogliono un futuro migliore hanno l’obbligo di mettersi alla prova, questa è l’ora più buia. I confini che dobbiamo superare sono mentali, barriere che ci costruiamo da soli e si rafforzano nel tempo. Si traducono in un approccio, al lavoro e alla vita, fatto di abitudini e soluzioni rassicuranti. Sono una specie di prigione in cui ci infiliamo da soli, ma è la prima che va abbattuta, perché è la più pericolosa.

Lev Tolstoj in uno dei saggi intitolato Il non agire, parlando del concetto di realtà e del potere dei sogni scriveva: “si dice comunemente che la vera realtà è ciò che esiste, oppure che solo ciò che esiste è reale. Ma è tutto il contrario: la vera realtà, ciò che noi conosciamo realmente, è ciò che non è mai esistito. L’ideale è la sola cosa che noi conosciamo con esattezza. E’, solo grazie all’ideale che noi conosciamo qualsiasi cosa e pertanto solo l’ideale può guidarci come individui e come umanità, nella nostra esistenza.” Questo pensiero deve ispirarci per rialzare la città dalla sua attuale catastrofica traiettoria. Le idee sono potenti. Le idee trainano il cambiamento . A tutti i candidati alla gestione della cosa pubblica dico: cerchiamo le cose che ci uniscono non quelle che ci dividono, il tempo che stiamo vivendo c’è lo richiede.

Chi scrive ha la certezza di quanto affermato da Tolstoj, la realtà non è non è quella che esiste ma ciò che noi vogliamo se crediamo fermamente. La cooperativa MUCAFER nel 1995 veniva data per fallita da tutti, banche, investitori, società di consulenza, poiché i numeri di bilancio erano impietosi, i fogli di calcolo, i grafici, le analisi tutte portavano al fallimento. Ciò non è stato perché tutti pensavamo che la realtà non fosse quella, tutti eravamo convinti che uniti e con grandi sacrifici saremo riusciti a uscire dalle gravissime difficoltà economiche e finanziarie. E c’è l’abbiamo fatta. Così non è stata nella crisi del 2013, abbiamo dimenticato la nostra storia, i nostri ideali i nostri sacrifici. Ai primi segnali di crisi invece di trovare possibili soluzioni si è andati alla ricerca di un colpevole, di un capo espiatorio al quale addossare tutte le responsabilità. La conclusione è stata il fallimento dell’azienda più rappresentativa di sempre di questa città, una cooperativa che ha fatto della responsabilità sociale un valore costitutivo riversando sulla città oltre dieci milioni di euro di valore aggiunto.

Un altro esempio è la costruzione del Porto Turistico di Manfredonia, nessuno credeva a quell’investimento, eppure siamo riusciti a realizzare il più grande investimento privato mai realizzato a Manfredonia, oltre 65 milioni di euro e, possiamo dirlo con orgoglio una delle più belle marine di Italia che ha trasformato la città in meglio. Quella sfida è stata possibile perché tutti ci credevano, la politica e gli imprenditori coinvolti nell’iniziativa, tutti erano mossi da un ideale: dare alla città un’infrastruttura che avrebbe avviato un percorso di sviluppo e di crescita basato sul turismo e sull’economia del mare. Conoscenza, credibilità, coraggio e umiltà sono stati i valori alla base della costruzione del porto.

Potrei fare altri esempi della mia vita personale e professionale che dimostrano l’importanza che hanno le idee, la cultura e i valori nel successo di qualunque iniziativa, ma so per certo che tutti siamo convinti di questo, dobbiamo semplicemente rimetterli nel nostro vivere quotidiano. Questo è il momento, ora o mai più.

Nicola di Bari