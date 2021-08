Morto di Covid ex infermiere: era vaccinato con doppia dose

Napoli, 24/08/2021 – (quotidiano.net) Una febbre vicina ai 38, l’isolamento in casa dopo la scoperta del virus con un tampone rapido e poi l’aggravamento improvviso, fino al ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Sassari. È morto così il 67enne Gabriele Napolitano, l’ex infermiere del Cotugno di Napoli stroncato dal Covid a circa sette mesi dal completamento del ciclo vaccinale. La notizia sta circolando in queste ore sui media: proviamo a fare chiarezza sulla vicenda. Sappiamo che Gabriele Napolitano era rimasto in servizio fino a marzo – lavorando per due anni sotto il fuoco incrociato del virus – ed è stato tra i primi a fare il vaccino, come molti suoi colleghi. La prima dose di Pfizer è arrivata il 27 dicembre, la seconda un mese dopo, a gennaio.

Quando si è ammalato – circa sette mesi dopo la seconda somministrazione – era in vacanza a Stintino, in Sardegna. È ancora da chiarire se l’ex infermiere sia stato contagiato da una variante, oppure se a esporlo al virus sia stato un abbassamento della carica di anticorpi a tanti mesi dalla seconda dose. È su questo che il sindacato degli infermieri “Nursing Up” vuole fare chiarezza, chiedendo al Governo una Commissione scientifica di inchiesta che faccia luce sulla durate dall’efficacia del vaccino. “La cui importanza non è in discussione”, chiariscono dal sindacato. “Non sappiamo se l’ex collega sia stato infettato da una variante e neppure quale sia stato il valore degli anticorpi, come è normale che sia: succede con tutti i tipi di vaccino un abbassamento della carica”, spiega Mario De Santi, consigliere regionale di Nursing Up Campania.(quotidiano.net)