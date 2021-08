Puglia, esplode bombola nel B&B: Manuela muore dopo 4 giorni di agonia

Lecce, 24/08/2021 – (fanpage) È grande il dolore a Monza per la morte di Manuela Mancini, la donna di 53 anni rimasta vittima dell’esplosione di una bombola di gas mentre si trovava in vacanza in Salento. L’incidente era avvenuto lo scorso 19 agosto in un bed and breakfast nelle campagne nei pressi di Melendugno, località in provincia di Lecce, tra Borgagne e Torre Sant’Andrea. In quella villetta Manuela, ex giornalista da tempo appassionata di discipline olistiche, stava trascorrendo da sola le vacanze.

L’incidente, stando alle prime risultanze delle indagini condotte dai carabinieri per conto della procura di Lecce, sarebbe avvenuto a causa di una perdita nella bombola del gas utilizzata per alimentare il fornello della cucina. Il gas fuoriuscito avrebbe preso fuoco, provocando un’esplosione che ha investito in pieno Manuela. La donna, che era originaria della Puglia anche se abitava fin da piccola a Monza, dopo un primo passaggio all’ospedale Vito Fazzi di Lecce era stata portata al Centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove purtroppo è deceduta nella mattinata di ieri. (fanpage)