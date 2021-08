Sinistra Italiana a Cerignola sostiene Tommaso Sgarro candidato sindaco

STATOQUOTIDIANO, Foggia 24 agosto 2021. “Siamo pienamente convinti che la scelta dei nostri iscritti di appoggiare Tommaso Sgarro – dichiara Mario Nobile, segretario provinciale di SI Capitanata – sia la più giusta per dare inizio ad una stagione di rinnovamento per il secondo centro della provincia di Foggia, soprattutto dopo la disastrosa stagione Metta conclusasi con il commissariamento per infiltrazioni mafiose”

“Alle prossime elezioni Sinistra Italiana sarà rappresentata da due candidati che, a dispetto della giovane età, possono vantare una lunga esperienza politica e sociale nella città, Enrica Colucci e Adriano Ladogana, candidati alla carica di consiglieri comunali nella lista Sgarro sindaco”.

Nei prossimi giorni renderanno nota la data dell’inaugurazione della sede del circolo e il calendario delle iniziative pubbliche con i loro rappresentanti in Parlamento e nella giunta della Regione Puglia.