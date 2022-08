Consigliere Di Bari: “Rotice ha “restituito” il mare ai Manfredoniani”

A riguardo di questo bisogna dare merito alle scorse amministrazioni per la realizzazione di queste due splendide piazze, motivo per cui se si lavora bene i nostri cittadini possono godere dei conseguenti benefici. Le stesse scorse amministrazioni hanno sostenuto letteralmente “CROCIATE” per la realizzazione di questa bellissime realtà, si pensi al continuo interloquire con altri enti come il demanio e l’autorità portuale per i passaggi di consegna di alcuni confini.

TUTTO CIO IN PREMESSA , rimango basito dopo aver letto un articolo a firma di tutti i consiglieri di minoranza che attraverso illazioni poco chiare vorrebbero di nuovo spostare l’attenzione verso piazza DUOMO che a detta loro non ha ricevuto il giusto riconoscimento per queste manifestazioni, addirittura ponendo l’attenzione sulle manifestazioni religiose che, come da programma ,non cambieranno di una virgola rispetto alle epoche Ante Covid. Il fatto incriminato altresì sarebbe una poca attenzione alle luminarie sulla suddetta piazza…. a scapito di un attenzione maggiore verso altre location….un po poco come contenuto per portare avanti un tema firmato opposizione”.