e, come Primo Cittadino, non potevo che porre la Festa patronale – in piena sintonia con il nostro Vescovo Padre Franco Moscone – come fulcro ed appuntamento principale, segno tangibile di una città che vuole rialzarsi e avviarsi su un nuovo cammino. Sarà particolarmente emozionante rivedere il 31 agosto l’icona di Maria SS di Siponto tornare per le strade per far visita ai suoi amati figli, soprattutto quelli più fragili, che, nel suo amorevole sguardo, ritrovano fiducia, speranza e serenità, proprio come la dolce carezza di una madre.