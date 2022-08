Festa Patronale, Work in progress in Corso Manfredi e nell’area mercatale

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/08/2022 – “- 3 giorni all’inizio della Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto. Work in progress in Corso Manfredi e nell’area mercatale Scaloria (zona luna park e bancarelle). Grazie al Comitato e a quanti si stanno impegnando per l’organizzazione della nostra amata ed attesa ”Festa Madonna”.”