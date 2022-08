Foggia, evita un gatto ma si schianta contro un’auto in sosta

FOGGIA, 24/08/2022 – Per evitare un gatto si schianta contro un’auto in sosta. L’incidente è avvenuto ieri sera verso le 21 in via Gramsci a Foggia. Un uomo alla guida di una Opel Meriva, per evitare di investire un gatto che gli tagliava la strada, si è andato a schiantare contro una Nissan Micra in sosta. Ingenti danni ai veicoli, portati via con un carro attrezzi. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro. (gazzettamezzogiorno)