Grave incendio colpisce campagne San Paolo Civitate: sarebbe doloso

San Paolo Civitate (Fg), 24 agosto 2022 – Apprendiamo dall’ Architeltto Antonio de Cristofaro i particolari del vasto incendio sviluppatosi ieri sera nella campagne di San Paolo Civitate, dove erano stati impiantati nuovi alberi per il rimboschimento della zona. L’Incendio sicuramente doloso, sarebbe scoppiato in località “Madonna del Ponte” in agro di San Paolo Civitate, in prossimità dell’omonima chiesa, e sarebbero andati distrutti 15 ettari tra cui molti uliveti.

La matrice dolosa dell’incendio sarebbe confermata anche da un altro incendio svilluppatosi nelle vicinanze che due giorni fa avrebbe distrutto altri 15 ettari.

In un posto pressòchè inaccessibile perchè verificatosi su una collina, con sotto un dirupo, sarebbe stato domato dopo sette ore solo alle 4 del mattino dopo essere iniziato alle 9 di sera, solo grazie a due volontari Alfonso Marino e Antonio Pappadopola giunti sul posto con delle moto cross e stava arrivando alla pineta. Parecchi uliveti distrutti non si sa se per dispetto o altro . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Severo e si sono distinti in particolare nell’azione di spegnimento il comandante della protezione civile Vincenzo Monteduro e il volontario Popolo Amerigo.

Il sindaco Francesco Marino ha definito malato di mente chi ha appiccato il fuoco perchè gli autori aldilà del dispetto fanno danno ai terreni pubblici e comunali provocando danni agli uliveti, “questi incendi si possono evitare solo abbattendo il velo di omertà che spesso c’è quando succedono questi episodi criminali, bisogna che se qualcuno ha visto qualcosa parli, e avere questi continui incendi ricordando che qualche sera fa c’è stato un altro incendio stando a testimoniare che gli assassini ritornano sempre sul luogo del delitto e questi sono i risultati.”

A cura di Giuseppe Laganella

Fotogallery Antonio De Cristofaro Facebook: