Il Gino Lisa decolla, Lumiwings: “Pensiamo a voli internazionali”

FOGGIA, 24/08/2022 – Appaiono davvero più che buone le prospettive per la ripresa dei voli dall’aeroporto Gino Lisa. L’entusiasmo dei primi giorni, dopo l’apertura delle prenotazioni dei voli per Milano e Torino non si è smorzato e la compagnia sta avendo risposte che vanno anche al di là delle aspettative.

Lo l’ha confermato a L’Edicola del Sud Chiara Rebughini, la direttora commerciale di Lumiwings, la compagnia aerea chiamata a garantire i voli dall’aeroporto foggiano. A che punto sono le prenotazioni dei voli? «Stanno andando molto bene. Sono ben distribuite nel periodo a disposizione. Con importanti picchi per il periodo natalizio. Vuol dire che sono stati accolti bene i giorni e gli orari che abbiamo scelto, anche se faremo qualche miglioramento».

C’è il tutto esaurito? «Non abbiamo voli del tutto esauriti, perché per riempire un aereo da 139 posti con l’advance booking ce ne vuole. Ma alcuni voli sono già al 50 per cento”. Avete prospettive internazionali? «È un work in progress: dobbiamo prima consolidare le rotte già previste. Poi vediamo se aumentare il network italiano con altre destinazioni ma qualcosa di internazionale lo stiamo effettivamente prendendo in considerazione, che però non posso anticipare».