Trovano zaino con mille euro: medico e guardia giurata rintracciano proprietario

FOGGIA, 24/08/2022 – Aveva lasciato il suo zaino su una panchina davanti al Poliambulatorio di San Nicandro Garganico, nel foggiano. Era un ragazzo della vicino Carpino con problemi di deambulazione.

A notare lo zaino, lasciato su una panchina davanti alla struttura, un medico ed una guardia giurata del Poliambulatorio che hanno fatto di tutto per rintracciare il proprietario. I due, infatti, avevano notato uno zaino lasciato sulla panchina nel parcheggio della struttura. Lo hanno aperto per vedere se si poteva risalire al proprietario e vi ritrovano un marsupio contenente circa 1000 euro in contanti insieme alla tessera sanitaria. Tramite il documento sono riusciti a contattare la persona. All’arrivo del proprietario il personale ha riconsegnato lo zaino dopo aver fatto controllare i contanti, poi stretta di mano e arrivederci. (puglia.gazzettadelsud)