FOGGIA, 24/08/2022 – Parco nazionale del Gargano invaso da rifiuti abbandonati in un villaggio vacanze: è quanto denuncia una turista che ha inoltrato alla Gazzetta del Mezzogiorno un video per documentare lo stato del luogo.

«La situazione rifiuti al Moresco Alto, un meraviglioso villaggio vacanze immerso nel parco Nazionale del Gargano (Peschici) è ormai al collasso. A causa dell’incuria dell’azienda preposta alla raccolta differenziata dei rifiuti ed all’immobilismo dell’amministrazione comunale più volte sollecitata dai proprietari degli immobili, l’intera zona rischia l’emergenza sanitaria», scrive nella missiva la donna. «Buste di spazzatura lasciate alle intemperie per settimane, il cui contenuto spesso è aperto e disseminato nel circondario da cani randagi e fauna selvatica con evidenti pericolose conseguenze rappresenta una vera e propria “bomba ecologica” e “sanitaria”.

Gli occupanti del villaggio si sono rivolti alla polizia che ha prontamente informato a mezzo PEC gli organi competenti», aggiunge. «Ma ad oggi nessun provvedimento e/o nessuna risposta è pervenuta. Resta la preoccupazione per una situazione in continuo degrado e la speranza che si provveda al più presto a risolvere questa situazione vergognosa. Il Gargano meta di milioni di turisti e vacanzieri ogni anno, non merita questo», conclude la donna.