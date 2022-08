Tutto quello che sappiamo su GTA 6 finora

Le voci e le speculazioni non sembrano arrestarsi presto, ma almeno ora sappiamo che GTA 6 è davvero “ben avviato” nello sviluppo e che potrebbe arrivare presto un anno di uscita. Ne abbiamo sentite di tutti i colori sul prossimo capitolo del franchise open-world più famoso al mondo, ma sembra che alcune delle voci siano state finalmente confermate.

Senza annunci o parole ufficiali da parte di Rockstar dopo l’ultima conferma di un nuovo capitolo della serie, per ora abbiamo solo voci e speculazioni. Tuttavia, dato che molti siti di gioco e leaker di alto profilo sono giunti alle stesse conclusioni, abbiamo finalmente qualcosa di solido su cui basarci.

Se vi state chiedendo cosa sta succedendo al prossimo gioco d’avventura open-world di Rockstar, ecco tutto quello che sappiamo su GTA 6 fino ad ora!

GTA 6 – Bonnie e Clyde?

Una delle prime cose di cui i giocatori parlano è la storia di GTA 6 e, naturalmente, il protagonista. Qualche tempo fa è circolata la voce che GTA 6 avrebbe potuto introdurre una protagonista femminile, il che ha scatenato una serie di discussioni nella comunità dei giocatori.

Sembra che l’indiscrezione fosse vera, ma ciò che è stato tralasciato è un altro protagonista che, guarda caso, è un maschio. Questo ha molto più senso e forse riusciremo a vedere un po’ di Bonnie e Clyde in azione. Secondo le indiscrezioni, il protagonista comincerà come soldato semplice, compiendo piccoli crimini e girando per Vice City, prima di entrare in contatto con i pezzi grossi della malavita.

La famiglia Madrazo potrebbe benissimo far parte dei pezzi grossi, compresi il giovane Martin Madrazo e suo padre. La storia potrebbe suonare familiare e a ragione perché abbiamo vissuto qualcosa di simile in GTA Vice City, ma sarà molto più complessa, soprattutto con una protagonista femminile.

E se crediamo che tutto questo sia vero, sarà molto interessante vedere come si svolgerà il gioco. Abbiamo un’idea del gameplay multi-protagonista di GTA 5 e di come Rockstar sia riuscita a intrecciare brillantemente la storia di tutti e tre i personaggi, lasciandoci la libertà di scegliere tra uno qualsiasi di loro nel corso del gioco. Quindi c’è una buona probabilità di vedere qualcosa di simile nel nuovo capitolo della serie.

GTA 6 – La vecchia Vice City?

Ci sono state molte voci e speculazioni sul mondo del gioco e sulle città che potrebbero far parte del gioco finale. La teoria che sembra ricevere maggiore attenzione è che GTA 6 potrebbe potenzialmente avere un enorme mondo aperto con diverse città sia del Nord che del Sud America.

Tuttavia, recenti notizie provenienti da alcune importanti testate videoludiche stanno in realtà falsificando questa teoria, suggerendo che GTA 6 sarebbe in realtà ambientato a Miami o Vice City con località attraversabili dal Sud America. Questa teoria è emersa nel 2018 da Inside Gaming e sembra avere un certo peso con l’arrivo di ulteriori notizie sul gioco.

E proprio come gli altri giochi open-world di Rockstar, anche GTA 6 probabilmente toccherà alcuni argomenti seri dell’epoca in cui il gioco è ambientato. Ma dal momento che non abbiamo ancora sentito nulla di concreto dallo sviluppatore stesso sulla linea temporale del gioco, non possiamo essere sicuri di quali potrebbero essere questi argomenti.

GTA 6 – Uscirà nel 2024?

Secondo molte voci e speculazioni, sembra che Rockstar stia lavorando a GTA 6 dal 2018 in qualche modo. L’intervallo tra GTA 6 e il precedente capitolo della serie ha battuto i record di attesa, raggiungendo quasi il traguardo di un decennio.

Tuttavia, secondo alcuni noti leaker, GTA 6 non uscirà né quest’anno né il prossimo. Si prevede che il processo di sviluppo richiederà un po’ di tempo e potremmo vedere GTA 6 uscire al più presto nel 2024. Non sappiamo esattamente a che punto sia il processo di sviluppo, ma una cosa che sappiamo per certo è che il processo di sviluppo è “ben avviato”, quindi sicuramente superiore al 60-70%.

Ma se i nostri incontri passati con lo sviluppatore sono indicativi, tutto potrebbe accadere in questi due o tre anni. Questo è tutto ciò che sappiamo finora sul nuovo titolo di GTA e sembra che stiamo facendo progressi costanti nello sviluppo di un'immagine di ciò che GTA 6 potrebbe o non potrebbe apparire sulla base delle fughe di notizie, delle indiscrezioni e di alcune conferme e notizie indirette da parte della stessa Rockstar.